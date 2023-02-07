За ночь в Пензенской области произошло три пожара в частном жилом секторе Происшествия

Пенза, 7 февраля 2023. PenzaNews. Три пожара в частном жилом секторе произошло в Пензенской области за минувшую ночь, один человек погиб. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

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Она уточнила, что пожар со смертельным исходом случился в доме на улице Рабочей в селе Зеленовка Колышлейского района.

«В 3.03 поступило сообщение о пожаре. [...] Сгорела кровля и выгорело внутри по всей площади квартиры №1, сгорела кровля на площади 20 кв. метров в квартире №2. Обнаружен погибший – мужчина 1962 года рождения. На тушение пожара привлекались 12 человек личного состава и три единицы техники», — сказала Анна Шупилова.

По ее словам, два других пожара произошли в домах, расположенных в селе Большой Вьяс Лунинского района и в городе Никольске, пострадавших нет.

«По всем фактам пожаров проводятся проверки», — добавила руководитель пресс-службы.