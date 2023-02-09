В результате ДТП под Пензой погибла женщина Происшествия

Пенза, 9 февраля 2023. PenzaNews. Женщина 1992 года рождения погибла в результате ДТП с участием автомобиля «Renault Logan», произошедшего на автодороге «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенском районе Пензенской области рано утром в четверг, 9 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что [...] водитель автомобиля «Renault Logan» – мужчина 1989 года рождения допустил наезд на препятствие (ограждение)», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в результате двое пассажиров получили травмы: женщина 1967 года рождения госпитализирована, мужчине 1962 года рождения медицинская помощь оказана на месте.

«По данному факту проводится проверка», — отмечается в сообщении.