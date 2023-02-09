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Полиция разыскивает водителя, который сбил ребенка в Пензе и скрылся

16:25 | 09.02.2023 | Происшествия

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Пенза, 9 февраля 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил ребенка в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция разыскивает водителя, который сбил ребенка в Пензе и скрылся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 7 февраля в 17.30 на улице Чапаева — напротив дома №109 на улице Озерной.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством (предположительно, «ВАЗ-2114», «ВАЗ-2115» темного цвета), допустил наезд на пешехода-мальчика 2011 года рождения, после чего с места происшествия скрылся. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

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