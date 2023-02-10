В Кузнецке при пожаре в производственном здании эвакуированы 30 человек Происшествия

Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. 30 человек эвакуированы при пожаре, который произошел в производственном здании на улице Республики в Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

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«В 15.05 поступило сообщение о пожаре [...] в производственном здании общей площадью 1 тыс. кв. метров. Благодаря грамотным и быстрым действиям пожарно-спасательных подразделений удалось предотвратить распространение огня на все здание. Выгорело внутри производственного помещения на площади 100 кв. метров. Эвакуированы 30 сотрудников. Пострадавших нет», — сказала она.

Анна Шупилова уточнила, что к настоящему времени пожар ликвидирован.

«На тушение пожара привлекались 27 человек личного состава и семь единиц техники», — добавила руководитель пресс-службы.