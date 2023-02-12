В Пензенской области выясняют обстоятельства ДТП на трассе «Нижний Новгород — Саратов» Происшествия

Пенза, 12 февраля 2023. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства столкновения автомобилей «Renault Logan» и «Lada Kalina», произошедшего на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Мокшанском районе Пензенской области в минувшую субботу, 11 февраля.

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«В результате происшествия водитель [1973 года рождения] и пассажиры автомобиля «Renault Logan» – мужчины 1976 и 1990 годов рождения получили телесные и были госпитализированы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что также госпитализированы водитель и пассажирка автомашины «Lada Kalina» — мужчина 1977 года рождения и женщина 1975 года рождения.

По факту ДТП организована проверка.