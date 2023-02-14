Полиция разыскивает водителя, который сбил девушку в Пензе и скрылся Происшествия

Пенза, 14 февраля 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил девушку в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 13 февраля в 8.30 напротив дома №148 на улице Терновского.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода – девушку 2006 года рождения, после чего скрылся с места. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-04 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.