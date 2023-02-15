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В ДТП в Пензенской области погибли два человека, пять пострадали

15:33 | 15.02.2023 | Происшествия

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Пенза, 15 февраля 2023. PenzaNews. Два человека погибли, пять пострадали в результате ДТП, которое произошло на 30 км дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» в минувший вторник, 14 февраля.

В ДТП в Пензенской области погибли два человека, пять пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «ГАЗель» под управлением мужчины 1994 года рождения и «Lada Granta», за рулем которой находился мужчина 1969 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «ГАЗель» – мужчина 1966 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель и пассажир – мужчина 1998 года рождения доставлены в медицинское учреждение. Пассажиры автомобиля «Lada Granta» — женщины 1974 и 1993 годов рождения, мальчик 2018 года рождения — доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и впоследствии скончался в карете скорой помощи», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства ДТП устанавливаются.

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