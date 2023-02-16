В ДТП на трассе в Пензенской области один человек погиб, двое пострадали Происшествия

Пенза, 16 февраля 2023. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей, которое произошло на 494 км федеральной трассы М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области ночью в четверг, 16 февраля.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Chevrolet Lacetti», за рулем которого находился мужчина 1990 года рождения, и «ГАЗель Next» под управлением мужчины 1969 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» от полученных телесных повреждений скончался на месте», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пассажир легковушки, а также водитель второго автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.