Названа возможная причина смертельного пожара в СНТ «Дубрава» Происшествия

Пенза, 19 февраля 2023. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем при курении, по предварительным данным, могло стать причиной пожара, произошедшего накануне на территории СНТ «Дубрава» в Пензе, в результате которого погиб мужчина 1963 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

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«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания», — поясняется в сообщении.