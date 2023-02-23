На трассе под Пензой легковушка врезалась в тросовое ограждение и столкнулась с попутным автомобилем, пострадали два человека Происшествия

Пенза, 23 февраля 2023. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП, которое произошло на 688 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области в минувшую среду, 22 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, [...] водитель автомобиля «Lada Priora» – мужчина 1987 года рождения допустил наезд на препятствие слева (тросовое ограждение), после чего произвел столкновение с попутно двигающимся автомобилем «Daewoo Nexia» под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате происшествия пассажир автомобиля «Daewoo Nexia» – женщина 1974 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Пассажир автомобиля «Lada Priora» – женщина 1965 года рождения после оказания медицинской помощи отпущена», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.