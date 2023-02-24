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В Пензенской области организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре

13:04 | 24.02.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 24 февраля 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара, произошедшего накануне в Нижнеломовском районе Пензенской области.

В Пензенской области организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 17.00 23 февраля 2023 года в доме по улице Крючовка села Мичкасские Выселки Нижнеломовского района произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени обнаружено тело хозяина дома 1972 года рождения. По имеющейся информации, мужчина проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, причиной пожара мог стать перекал печи.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания», — поясняется в тексте.

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