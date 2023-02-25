В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника предприятия Происшествия

Пенза, 25 февраля 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту получения травмы работником предприятия на территории Железнодорожного района Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, днем 21 января 2023 года на территории Железнодорожного района города Пензы грузчик открытого акционерного общества, находясь на складе предприятия, производил подкачку правого заднего колеса автопогрузчика. В результате разгерметизации указанного колеса потерпевший 1986 года рождения получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — добавляется в тексте.