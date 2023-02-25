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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника предприятия

14:19 | 25.02.2023 | Происшествия

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Пенза, 25 февраля 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту получения травмы работником предприятия на территории Железнодорожного района Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника предприятия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 21 января 2023 года на территории Железнодорожного района города Пензы грузчик открытого акционерного общества, находясь на складе предприятия, производил подкачку правого заднего колеса автопогрузчика. В результате разгерметизации указанного колеса потерпевший 1986 года рождения получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — добавляется в тексте.

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