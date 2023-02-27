В Пензе в ДТП пострадали пять человек Происшествия

Пенза, 27 февраля 2023. PenzaNews. Пять человек пострадали в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2114» и «Nissan Almera», которое произошло на улице Чапаева в Пензе вечером в минувшее воскресенье, 26 февраля.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем отечественной машины находился мужчина 1975 года рождения, иномаркой управлял мужчина 1981 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2114» и пассажир – мужчина 1980 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще два пассажира данного автомобиля — мужчина 1983 и женщина 1984 годов рождения, [...] и пассажир автомобиля «Nissan Almera» – женщина 1983 года рождения после оказания медицинской помощи отпущены. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.