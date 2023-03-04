Пять человек спасены при пожаре в многоквартирном доме на улице Литвинова в Пензе Происшествия

Пенза, 4 марта 2023. PenzaNews. Пять человек, в том числе двое детей, спасены при пожаре в четырехкомнатной квартире на 3 этаже пятиэтажного дома коридорного типа №25А на улице Литвинова в Пензе в ночь на субботу, 4 марта. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

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«Эвакуировано 37 человек», — сказала она, добавив, что в их числе было 10 детей.

Анна Шупилова уточнила, что в результате пожара никто не пострадал.

«Выгорели комната, часть холла и балкон на площади 21 кв. метр», — пояснила она.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону сообщила, что, по предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.