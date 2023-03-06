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По факту гибели мужчины при пожаре в Бессоновском районе начата проверка

18:02 | 06.03.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 6 марта 2023. PenzaNews. Доследственная проверка начата по факту гибели мужчины 1941 года рождения в результате пожара в частном доме на улице Центральной в селе Чертково Бессоновского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту гибели мужчины при пожаре в Бессоновском районе начата проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По имеющейся информации, мужчина проживал один», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего не обнаружено каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара мог стать перекал печи», — сказано в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины и произошедшего пожара.

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