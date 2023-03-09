Прокуратура начала проверку по факту обрушения части фасада ТЦ «Гостиный двор» в Пензе Происшествия

Пенза, 9 марта 2023. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверку по факту обрушения части фасада здания торгового центра «Гостиный двор». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

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«По предварительным данным, утром 9 марта 2023 года у [...] здания, в котором находится торговый центр, со стороны улицы Бакунина города Пензы обрушилась часть фасада», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства при содержании и эксплуатации здания.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — подчеркивается в сообщении.