19:12:02 Четверг, 9 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура начала проверку по факту обрушения части фасада ТЦ «Гостиный двор» в Пензе

11:02 | 09.03.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 9 марта 2023. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверку по факту обрушения части фасада здания торгового центра «Гостиный двор». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

Прокуратура начала проверку по факту обрушения части фасада ТЦ «Гостиный двор» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, утром 9 марта 2023 года у [...] здания, в котором находится торговый центр, со стороны улицы Бакунина города Пензы обрушилась часть фасада», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства при содержании и эксплуатации здания.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — подчеркивается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 122 случая заражения коронавирусом В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации двух иностранных граждан
В Пензенской области подросток подозревается в совершении кражи с проникновением в жилище В Пензенской области за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке автомобильных кресел В Пензенской области в зоне риска подтопления в паводковый период находятся около 18 тыс. домовладений
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама