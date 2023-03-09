В Белинском районе водитель внедорожника сбил женщину-пешехода Происшествия

Пенза, 9 марта 2023. PenzaNews. Женщина-пешеход пострадала в результате ДТП с участием автомобиля «Toyota Land Cruiser», произошедшего накануне в Белинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 8 марта 2023 года в 12.10 около дома №10 по улице Нагорной в селе Поим водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» – мужчина 1979 года рождения допустил наезд на пешехода – женщину 1947 года рождения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пострадавшая была госпитализирована.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.