19:12:21 Четверг, 9 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Белинском районе водитель внедорожника сбил женщину-пешехода

15:04 | 09.03.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 9 марта 2023. PenzaNews. Женщина-пешеход пострадала в результате ДТП с участием автомобиля «Toyota Land Cruiser», произошедшего накануне в Белинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Белинском районе водитель внедорожника сбил женщину-пешехода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 8 марта 2023 года в 12.10 около дома №10 по улице Нагорной в селе Поим водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» – мужчина 1979 года рождения допустил наезд на пешехода – женщину 1947 года рождения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пострадавшая была госпитализирована.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 122 случая заражения коронавирусом В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации двух иностранных граждан
В Пензенской области подросток подозревается в совершении кражи с проникновением в жилище В Пензенской области за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке автомобильных кресел В Пензенской области в зоне риска подтопления в паводковый период находятся около 18 тыс. домовладений
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама