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На Окружной опрокинулся автомобиль «Datsun on-DO», водитель погиб

16:04 | 10.03.2023 | Происшествия

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Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. Водитель автомобиля «Datsun on-DO» погиб в результате ДТП, произошедшего в Пензе в пятницу, 10 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

На Окружной опрокинулся автомобиль «Datsun on-DO», водитель погиб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 10 марта 2023 года в 13.20 около дома №9 по улице Кижеватова произошло столкновение автомобиля «Datsun on-DO» под управлением [...] мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается, и автомобиля «Lexus» под управлением водителя [...] 1981 года рождения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после этого произошло опрокидывание «Datsun on-DO».

«В результате происшествия водитель автомобиля «Datsun on-DO» от полученных телесных повреждений скончался на месте», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что женщина 1985 года рождения, находившаяся в салоне этой машины, была доставлена в медицинское учреждение.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются.

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