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В Пензе водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» сбил двух пешеходов

10:43 | 13.03.2023 | Происшествия

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Пенза, 13 марта 2023. PenzaNews. Водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» сбил двух пешеходов на проспекте Строителей в Пензе вечером в минувшее воскресенье, 12 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензе водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» сбил двух пешеходов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 12 марта 2023 года в 19.07 напротив дома №30 по проспекту Строителей водитель – мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем «Chevrolet Lacetti», допустил наезд на двух пешеходов. В результате происшествия [...] юноша 2004 года рождения и девушка 2006 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства произошедшего выясняются.

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