В Пензе водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» сбил двух пешеходов Происшествия

Пенза, 13 марта 2023. PenzaNews. Водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» сбил двух пешеходов на проспекте Строителей в Пензе вечером в минувшее воскресенье, 12 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что 12 марта 2023 года в 19.07 напротив дома №30 по проспекту Строителей водитель – мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем «Chevrolet Lacetti», допустил наезд на двух пешеходов. В результате происшествия [...] юноша 2004 года рождения и девушка 2006 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства произошедшего выясняются.