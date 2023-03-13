В Каменке следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 13 марта 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в доме на улице Литейной в Каменке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь с 12 на 13 марта 2023 года в доме на улице Литейной в Каменке произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени обнаружено тело хозяина жилища 1970 года рождения. По имеющейся информации, мужчина проживал один», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать неисправное состояние электропроводки», — добавляется в тексте.