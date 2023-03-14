Житель Пензы предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом Происшествия

Пенза, 14 марта 2023. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего жителя областного центра, которому вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

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«По версии следствия, в мае 2022 года в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, мужчина управлял мотоциклом марки «ИЖ Планета-3» и следовал по проезжей части улицы Бакунина в Пензе. С обвиняемым без застегнутого мотошлема ехал 19-летний пассажир. [...] Проехав через перекресток в запрещенном для него направлении, в силу алкогольного опьянения мужчина не справился с управлением мотоциклом и совершил наезд на правый бордюрный камень, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пассажир упал на тротуар и получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что мужчина вину в совершении преступлений признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Уголовное дело для рассмотрения направлено в Ленинский районный суд Пензы. Обвиняемому грозит наказание до 12 лет лишения свободы», — сказала собеседница агентства.