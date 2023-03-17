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По факту гибели дорожного рабочего в Пензе возбуждено уголовное дело

09:40 | 17.03.2023 | Происшествия

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Пенза, 17 марта 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензе по факту гибели дорожного рабочего 1981 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту гибели дорожного рабочего в Пензе возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 10 марта 2023 года на территории Первомайского района города Пензы дорожный рабочий общества с ограниченной ответственностью, находясь в земляном котловане, в момент работы экскаватора получил удар по голове трубой, зацепившейся за его ковш», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что от полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — поясняется в тексте.

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