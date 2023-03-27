Четыре человека погибли, двое пострадали в ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 27 марта 2023. PenzaNews. Четыре человека погибли, двое пострадали в результате ДТП, которое произошло в Сердобском районе Пензенской области вечером в минувшее воскресенье, 26 марта.

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Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале УГИБДД УМВД России по региону, на 46 км дороги «Тамбов — Пенза» – Беково» столкнулись «Toyota Land Cruiser» под управлением мужчины 1976 года рождения и «Lada», за рулем которой находился мужчина 2002 года рождения.

«В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля «Lada» — мужчины 1995 и 2004 годов рождения и женщина 1999 года рождения — от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель и пассажир автомобиля «Toyota Land Cruiser» – женщина 1975 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.