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В Кузнецке при пожаре в многоквартирном доме пострадали двое взрослых и ребенок

10:37 | 28.03.2023 | Происшествия

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Пенза, 28 марта 2023. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре, который произошел в многоквартирном доме на улице Победы в Кузнецке Пензенской области ночью во вторник, 28 марта.

В Кузнецке при пожаре в многоквартирном доме пострадали двое взрослых и ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выгорела кухня 6 кв. метров в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Спасены (пострадали) три человека: мужчина 2000 года рождения, женщина 1999 года рождения и ребенок 2022 года рождения», — сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

Она добавила, что также из подъезда жилого дома были эвакуированы девять человек.

По словам Анны Шупиловой, на тушение пожара привлекались 11 человек личного состава и три единицы техники.

«Причина пожара устанавливается», — добавила руководитель пресс-службы.

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