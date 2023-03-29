Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП, которое произошло на 14 км дороги «Тамбов — Пенза» – «Белинский — Тамала» в Белинском районе Пензенской области в минувший вторник, 28 марта.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись два легковых автомобиля — «Fiat Albea» под управлением мужчины 1958 года рождения и «Mazda 3», за рулем которой находился мужчина 1986 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Fiat Albea» – женщина 1939 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Оба водителя и еще один пассажир автомобиля «Fiat Albea» – женщина 1956 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.