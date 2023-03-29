18:17:14 Среда, 29 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в Пензенской области

10:54 | 29.03.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП, которое произошло на 14 км дороги «Тамбов — Пенза» – «Белинский — Тамала» в Белинском районе Пензенской области в минувший вторник, 28 марта.

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись два легковых автомобиля — «Fiat Albea» под управлением мужчины 1958 года рождения и «Mazda 3», за рулем которой находился мужчина 1986 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Fiat Albea» – женщина 1939 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Оба водителя и еще один пассажир автомобиля «Fiat Albea» – женщина 1956 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В селе Лопатино Городищенского района завершен капитальный ремонт водозаборного узла В Каменском районе обнаружено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести
В Пензенской области за сутки подтверждено 104 случая заражения коронавирусом Житель Пензы перечислил мошенникам 540 тыс. рублей
До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший сожительнице убийством В Бековском районе опрокинулся автомобиль, пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама