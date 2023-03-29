В Каменском районе обнаружено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести Происшествия

Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Тело 52-летнего мужчины, числившегося пропавшим без вести с августа 2022 года, обнаружено недалеко от села Троицкого Каменского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«7 августа 2022 года мужчина уехал из дома охранять пруд, расположенный недалеко от села Троицкого Каменского района, и пропал без вести. Несколько дней назад недалеко от села Троицкого обнаружено тело разыскиваемого мужчины. В ходе осмотра каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Каменского района.