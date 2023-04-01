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В результате ДТП на трассе под Пензой погиб пешеход

13:31 | 01.04.2023 | Происшествия

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Пенза, 1 апреля 2023. PenzaNews. Пешеход погиб в результате ДТП, произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области вечером в минувшую пятницу, 31 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В результате ДТП на трассе под Пензой погиб пешеход. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 31 марта 2023 года в 19.55 на 649 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» водитель автомобиля «Lifan 215800» – мужчина 1951 года рождения допустил наезд на пешехода – мужчину 1996 года рождения. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован, впоследствии скончался в медицинском учреждении», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП организована проверка.

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