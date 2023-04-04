В Кузнецке столкнулись две легковушки, пассажир одной из них госпитализирован Происшествия

Пенза, 4 апреля 2023. PenzaNews. Два легковых автомобиля — «Lada Vesta» и «Audi A4» — не поделили дорогу на улице Строителей в Кузнецке Пензенской области, в результате пассажиру одного из них потребовалась госпитализация. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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В нем уточняется, что ДТП произошло вечером 3 апреля; отечественным автомобилем управлял мужчина 1989 года рождения, за рулем иномарки находился мужчина того же года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Vesta» – мужчина 1942 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.