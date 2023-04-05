В Нижнеломовском районе возбуждено уголовное дело по факту слива экологически опасных веществ и отходов Происшествия

Пенза, 5 апреля 2023. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», возбуждено в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 27 марта 2023 года недалеко от села Кувак-Никольское Нижнеломовского района произведен слив экологически опасных веществ, оказывающих токсическое действие, в результате чего произошло загрязнение почвы и заражение окружающей среды», — сказано в тексте.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Органами власти и компетентными ведомствами региона принимаются меры, направленные на ликвидацию последствий слива экологически опасных веществ», — добавляется в пресс-релизе.