В Пензе в ДТП пострадали четыре человека, в том числе подросток Происшествия

Пенза, 6 апреля 2023. PenzaNews. Четыре человека, в том числе подросток, пострадали в результате столкновения автомобилей «Volkswagen Polo» и «Lada Kalina» в микрорайоне Заря города Пензы. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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В нем уточняется, что ДТП произошло около дома №8 на улице Новоселов вечером 5 апреля; иномаркой управлял молодой человек 2001 года рождения, за рулем отечественного автомобиля находился водитель 2003 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Kalina» – мужчина 2002 года рождения получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован. Еще один пассажир этого автомобиля – юноша 2006 года рождения после осмотра был отпущен. Водители транспортных средств получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.