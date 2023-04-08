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В Пензе двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на 4 этаже

09:55 | 08.04.2023 | Происшествия

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Пенза, 8 апреля 2023. PenzaNews. Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 4 этаже дома на улице Литвинова в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на 4 этаже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — уточняется в тексте.

В нем напоминается, что детей нельзя оставлять без присмотра в помещениях с открытыми окнами.

«В связи с наступлением теплого времени года следственное управление СК России по Пензенской области предупреждает родителей: не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами, это представляет опасность для их жизни и здоровья. Наличие москитной сетки не спасет от падения, поскольку она не выдерживает вес ребенка. По возможности оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их», — сказано в сообщении.

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