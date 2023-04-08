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В Пензенской области за сутки пожарные более 35 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора

10:14 | 08.04.2023 | Происшествия

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Пенза, 8 апреля 2023. PenzaNews. Пожарно-спасательные подразделения Пензенской области более 35 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора за прошедшие сутки. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

В Пензенской области за сутки пожарные более 35 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Такие пожары произошли в Пензе, Спасском, Пензенском, Сердобском, Иссинском, Бековском, Неверкинском, Земетчинском, Нижнеломовском, Тамалинском, Вадинском, Кузнецком, Башмаковском районах», — уточнила она.

Так, по словам Анны Шупиловой, 7 апреля в селе Богословка сухая трава выгорела на площади 3 га.

«В 13.20 поступило сообщение о горении травы в поселке Ленинском Пензенского района. Выгорело на площади 1,5 га. Огонь угрожал строениям, пожарным удалось не допустить его перехода. [...] Еще одно сообщение поступило в 15.12 в Пензе, на улице Стасова также горела трава на площади 1 га. [...] В большинстве случаев к подобным пожарам приводит человеческая беспечность, элементарное несоблюдение мер пожарной безопасности», — отметила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области.

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