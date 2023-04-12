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Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух человек при пожаре в Лунино

10:44 | 12.04.2023 | Происшествия

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Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели двух человек при пожаре, который произошел в одной из квартир дома на улице Ломоносова в рабочем поселке Лунино Пензенской области.

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух человек при пожаре в Лунино. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 2.00 11 апреля 2023 года в одной из квартир дома на улице Ломоносова в рабочем поселке Лунино произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени обнаружены тела мужчины и женщины пенсионного возраста», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — сказано в пресс-релизе.

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