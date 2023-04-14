Под Пензой столкнулись легковушка и самосвал, три человека пострадали Происшествия

Пенза, 14 апреля 2023. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля «Chevrolet Aveo» и самосвала «КамАЗ-65115» в Пензенском районе. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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В нем уточняется, что ДТП произошло на 414 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» 13 апреля; за рулем иномарки находилась женщина 1987 года рождения, грузовиком управлял мужчина 1981 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Chevrolet Aveo» – женщина 1970 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще один пассажир – женщина 1961 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.