В Лунинском районе при опрокидывании автомобиля пострадали пять человек Происшествия

Пенза, 17 апреля 2023. PenzaNews. Пять человек, в том числе два ребенка, пострадали при опрокидывании автомобиля «ВАЗ-211540» в Лунинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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В нем уточняется, что ДТП произошло на 9 км автодороги «Лунино — Исса» 16 апреля, за рулем находилась женщина 1985 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир – женщина 1965 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. [...] Молодой человек 2004 года рождения и две девочки 2015 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.