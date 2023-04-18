В Пензе выясняют причину смерти мужчины, тело которого обнаружено в Суре Происшествия

Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. Судебно-медицинская экспертиза назначена с целью установления причины смерти 33-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в реке Суре в черте Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 14 апреля 2023 года в реке Суре в районе улице Заречной в Пензе обнаружено тело 33-летнего жителя Пензы. При первоначальном осмотре телесных повреждений на погибшем не обнаружено», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — указано в пресс-релизе.