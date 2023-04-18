В Кузнецке следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в одной из квартир дома на улице Осипенко в Кузнецке Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 3.00 18 апреля 2023 года в квартире, расположенной на втором этаже дома на улице Осипенко в городе Кузнецке, произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в квартире обнаружено тело 63-летнего мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», — добавляется в пресс-релизе.