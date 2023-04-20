В Лунинском районе мужчина в ходе ссоры с тещей поджег ее дом, возбуждено дело Происшествия

Пенза, 20 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет грозит ранее судимому жителю Пензы 1983 года рождения, который в ходе ссоры с тещей поджег ее дом.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина совместно со своей женой приехал в Лунинский район в гости к родственнице 1953 года рождения. В вечернее время они совместно употребляли алкогольные напитки. После распития между мужчиной и тещей произошла словесная перепалка. Во время конфликта на бытовой почве мужчина взял зажигалку и поджег одежду, которая лежала в домовладении пенсионерки. В результате пожара дом и пристройка полностью сгорели. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».