На трассе в Пензенской области столкнулись иномарка и патрульный автомобиль ГИБДД, три человека пострадали Происшествия

Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля «Renault Logan» и патрульной машины ГИБДД «Lada Granta», которое произошло на 532 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в пятницу, 21 апреля.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, за рулем иномарки находился мужчина 1989 года рождения, патрульным автомобилем управлял мужчина 1987 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Logan», водитель и пассажир автомобиля «Lada Granta» – мужчина 1989 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.