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В Суре утонул мужчина, начата доследственная проверка

20:19 | 21.04.2023 | Происшествия

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Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины, который утонул в реке Суре в Пензе утром в пятницу, 21 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Суре утонул мужчина, начата доследственная проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 21 апреля 2023 года в реке Суре в районе улице Чапаева в городе Пензе при очевидцах утонул мужчина. При осмотре телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, погибшим является 40-летний житель Пензы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — указано в пресс-релизе.

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