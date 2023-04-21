В Суре утонул мужчина, начата доследственная проверка Происшествия

Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины, который утонул в реке Суре в Пензе утром в пятницу, 21 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 21 апреля 2023 года в реке Суре в районе улице Чапаева в городе Пензе при очевидцах утонул мужчина. При осмотре телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, погибшим является 40-летний житель Пензы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — указано в пресс-релизе.