В Сосновоборском районе «Lada Kalina» съехала в кювет, несовершеннолетний пассажир госпитализирован Происшествия

Пенза, 24 апреля 2023. PenzaNews. Автомобиль «Lada Kalina» съехал с дороги в кювет в Сосновоборском районе Пензенской области, несовершеннолетний пассажир транспортного средства госпитализирован. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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В нем уточняется, что ДТП произошло на 22 км дороги «Махалино — Сосновоборск» 23 апреля, за рулем находился молодой человек 2001 года рождения.

«В результате происшествия пассажир – юноша 2007 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля [...] после осмотра бригадой скорой медицинской помощи был отпущен. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.