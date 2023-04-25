В Пензе завершено расследование уголовного дела о травмировании монтажника, упавшего с высоты при производстве работ Происшествия

Пенза, 25 апреля 2023. PenzaNews. Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела о травмировании монтажника, который упал с высоты при производстве работ на строительном объекте.

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«Завершено расследование уголовного дела по обвинению работника строительной организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ. [...] По данным следствия, днем 6 октября 2022 года старший производитель работ строительной организации, ответственный за соблюдение требований охраны труда, не обеспечил безопасные условия труда монтажнику, выполнявшему строительные работы на высоте на одном из строящихся объектов. Обвиняемый допустил производство потерпевшим работ на высоте без средств индивидуальной защиты, при использовании ограждения, не соответствующего плану производства работы на высоте», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что вследствие допущенных нарушений 52-летний монтажник упал с высоты около шести метров, получив телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано тексте.