16:46:38 Пятница, 28 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в ДТП с пассажирским микроавтобусом и легковушкой пострадали семь человек

15:15 | 28.04.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 28 апреля 2023. PenzaNews. Семь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса «Mercedes-Benz» и легкового автомобиля «Ока», которое произошло на проспекте Строителей в Пензе утром в пятницу, 28 апреля.

В Пензе в ДТП с пассажирским микроавтобусом и легковушкой пострадали семь человек

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, после столкновения микроавтобус, за рулем которого находился мужчина 1971 года рождения, врезался в дерево; «Окой» управлял мужчина 1938 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Mercedes-Benz» и шесть пассажиров этого транспортного средства получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 68 случаев заражения коронавирусом Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке робота-пылесоса
Житель Засечного мошенническим путем оформил на мать несколько микрозаймов В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом
Глава Пензы поручил проверить законность организации парковок на земельных участках в центре города В Пензе 9 мая ограничат продажу алкоголя
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама