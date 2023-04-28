В Пензе в ДТП с пассажирским микроавтобусом и легковушкой пострадали семь человек Происшествия

Пенза, 28 апреля 2023. PenzaNews. Семь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса «Mercedes-Benz» и легкового автомобиля «Ока», которое произошло на проспекте Строителей в Пензе утром в пятницу, 28 апреля.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, после столкновения микроавтобус, за рулем которого находился мужчина 1971 года рождения, врезался в дерево; «Окой» управлял мужчина 1938 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Mercedes-Benz» и шесть пассажиров этого транспортного средства получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.