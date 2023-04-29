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В Нижнеломовском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка

09:31 | 29.04.2023 | Происшествия

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Пенза, 29 апреля 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели четырехлетнего мальчика в Нижнеломовском районе Пензенской области.

В Нижнеломовском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка

Фото: Penza.sledcom.ru

Как указано в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, днем 28 апреля ребенок, оставшись во время прогулки на несколько минут без присмотра взрослых, пропал с территории домовладения в деревне Майоровка; после того как самостоятельные поиски не дали результата, родственники обратились в правоохранительные органы.

«В ходе масштабных поисковых мероприятий с участием сотрудников регионального Следственного комитета, полиции и общественности тело ребенка обнаружено в реке Атмис на расстоянии более 500 метров от места его безвестного исчезновения. При первоначальном осмотре телесных повреждений на погибшем ребенке не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мальчика, причин и условий произошедшего.

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