В Иссинском районе трактор без водителя наехал на своего владельца, мужчина госпитализирован Происшествия

Пенза, 29 апреля 2023. PenzaNews. Трактор «Беларус» без водителя наехал на своего владельца в Иссинском районе Пензенской области, после чего врезался в грузовик «МАЗ», в результате происшествия мужчине потребовалась госпитализация. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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В нем уточняется, что ДТП произошло на полевой дороге «Архаровка — Дмитриевка» поздно вечером в минувшую пятницу, 28 апреля.

«Мужчина 1961 года рождения покинул место водителя, не принял меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, в результате чего произошел самопроизвольный откат трактора на него с последующим наездом на автомобиль «МАЗ-533702-240». [...] Водитель трактора получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.