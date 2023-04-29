Житель Пензы поверил позвонившему ему «коллектору» и лишился более 700 тыс. рублей Происшествия

Пенза, 29 апреля 2023. PenzaNews. 22-летний житель Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником коллекторской организации и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 700 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «блокировки незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого пензенец подал заявку на оформление и получил денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, он перечислил деньги в размере 703 тыс. рублей на расчетные счета, предоставленные злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».