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Житель Пензы поверил позвонившему ему «коллектору» и лишился более 700 тыс. рублей

14:54 | 29.04.2023 | Происшествия

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Пенза, 29 апреля 2023. PenzaNews. 22-летний житель Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником коллекторской организации и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 700 тыс. рублей.

Житель Пензы поверил позвонившему ему «коллектору» и лишился более 700 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «блокировки незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого пензенец подал заявку на оформление и получил денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, он перечислил деньги в размере 703 тыс. рублей на расчетные счета, предоставленные злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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