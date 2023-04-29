В Заречном завершено расследование дела по обвинению бывшего инспектора ДПС в совершении ДТП, повлекшего смерть пешехода Происшествия

Пенза, 29 апреля 2023. PenzaNews. Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего инспектора ДПС в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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«По данным следствия, вечером 23 ноября 2022 года старший инспектор ДПС, управляя служебной автомашиной марки «Skoda Octavia», в условиях дорожной обстановки, не создающей для него внезапной опасности или препятствия, своевременно не увидел и не пропустил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Литке в городе Заречном, и совершил на него наезд», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что на следующий день 55-летний потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.