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Под Пензой копавшие траншею рабочие наткнулись на артиллерийский снаряд

11:00 | 02.05.2023 | Происшествия

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Пенза, 2 мая 2023. PenzaNews. Рабочие, копавшие траншею на территории села Засечного Пензенской области, на глубине один метр наткнулись на артиллерийский снаряд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.

Под Пензой копавшие траншею рабочие наткнулись на артиллерийский снаряд

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«В правоохранительные органы Пензенской области поступило сообщение об обнаружении на территории села Засечного Пензенского района Пензенской области предмета, похожего на артиллерийский снаряд. [...] На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области. Специалисты обследовали находку и установили, что перед ними боеприпас Первой мировой войны — артиллерийский осколочно-фугасный снаряд калибра 122 мм», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что снаряд был уничтожен сотрудниками ведомства с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«При обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы. Нельзя производить какие-либо самостоятельные манипуляции с обнаруженными предметами, в том числе осматривать их, прикасаться, поднимать и переносить», — напоминается в тексте.

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