В Пензенской области транспортные полицейские спасли женщину и ребенка при пожаре в жилом доме Происшествия

Пенза, 2 мая 2023. PenzaNews. Оперуполномоченные группы уголовного розыска линейного отдела полиции на станции Белинская Алексей Шишкин и Сергей Назаренко спасли женщину и полуторагодовалого ребенка при пожаре в жилом доме в рабочем поселке Пачелма Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пензенского линейного отдела МВД России на транспорте, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 2 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Изначально стражи правопорядка проводили оперативно-разыскные мероприятия на железнодорожной станции Пачелма. Около часа ночи полицейские обратили внимание на задымление в частном секторе неподалеку. Они незамедлительно направились к месту происшествия, а также передали информацию в дежурную часть. Подъехав, правоохранители обнаружили, что горит крыльцо деревянного домовладения. Они несколько раз подали сигнал клаксоном служебного автомобиля, чтобы привлечь внимание жильцов. На звуки вышла напуганная женщина. Пока один сотрудник полиции вызывал пожарную бригаду и медицинских работников, второй вместе с гражданкой забежал внутрь строения, где находился полуторагодовалый ребенок. Хозяйка собрала все документы, а полицейский завернул в одеяло младенца и вынес его на улицу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, посадив женщину с ребенком в машину, полицейские отогнали автомобиль на безопасное расстояние, после чего попытались потушить огонь.

«Дополнительную опасность представляли находившиеся в помещении газовые баллоны, которые Алексей Шишкин и Сергей Назаренко несколько раз заливали водой, чтобы остудить. Несмотря на усилия стражей правопорядка, жилище сгорело дотла, однако огонь не сумел перекинуться на соседние дома. Благодаря оперативности сотрудников уголовного розыска и правильной оценке ситуации мать с ребенком не пострадали, и в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отмечается в тексте.