Один человек погиб при столкновении автомобилей «Chery Tiggo» и «МАЗ» в Пензенской области Происшествия

Пенза, 3 мая 2023. PenzaNews. Один человек погиб в результате столкновения автомобилей «Chery Tiggo» и «МАЗ» в Каменском районе Пензенской области утром в среду, 3 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что 3 мая 2023 года в 8.30 на 2 км автомобильной дороги «Каменка — Вирга» произошло столкновение автомобиля «Chery Tiggo» под управлением водителя – мужчины 1974 года рождения и автомобиля «МАЗ», которым управлял мужчина 1971 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «Chery Tiggo» от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель автомобиля «МАЗ» после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.